Zehntausende Euro überwiesen: Tiroler Polizei ermittelt in zwei Fällen von schwerem Internetbetrug

Westendorf, Sölden – Ein 61-jähriger im Ausland lebender Österreicher wurde am Montag von einem bislang unbekannten Täter via SMS kontaktiert. Er gab sich laut Polizei als sein Sohn aus. Im Glauben, damit seinem Sohn zu helfen, überwies der 61-Jährige einige Tausend Euro.

Auch in Sölden wurde laut Aussendung der Polizei ein 31-Jähriger Opfer eines schweren Internetbetrugs. Im Zeitraum vom 19. Juli bis 24. August diesen Jahres überwies er Zehntausende Euro auf ein ausländisches Konto eines bislang unbekannten Täters. Er war im Glauben, über eine Online-Plattform gewinnbringend in Kryptowährung zu investieren. Die polizeilichen Ermittlungen laufen in beiden Fällen. (TT.com)