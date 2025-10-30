SPÖ Wörgl: Christian Kovacevic als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt

Christian Kovacevic, der auch für die SPÖ im Landtag sitzt, wurde bei der Jahreshauptversammlung in Wörgl einstimmig wiedergewählt.

Wörgl – Die SPÖ Wörgl hat bei ihrer Jahreshauptversammlung Ende Oktober den amtierenden Stadtparteivorsitzenden Christian Kovacevic einstimmig in seiner Funktion bestätigt. Mehr als 40 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil, bei der auch alle weiteren Gremien und Funktionen in Parteivorstand und -ausschuss neu gewählt wurden.

Als Ehrengast führte der Landesparteivorsitzende der SPÖ Tirol, LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth, die Neuwahlen durch. Er würdigte Kovacevic in seiner Ansprache: „Auf Christian Kovacevic ist Verlass. Sein Einsatz und seine Handschlagqualität werden nicht nur im Tiroler Landtag geschätzt, sondern sind auch eine Bereicherung für die Stadt Wörgl.“ Wohlgemuth sicherte der mitgliederstärksten Ortsorganisation im Bezirk Kufstein die Unterstützung der SPÖ-Landesorganisation zu und betonte die Bedeutung einer starken sozialen Stimme auf kommunaler Ebene.

SPÖ bringt sich für Wahl 2028 in Stellung

Der wiedergewählte Stadtparteivorsitzende zeigte sich erfreut über den Zusammenhalt in seiner Ortsgruppe: „Mit dieser Jahreshauptversammlung und dem neu gewählten Stadtparteiausschuss stellen wir die ersten Weichen zur Vorbereitung für die kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2028.“ Kovacevic, der auch als Landtagsabgeordneter und Stadtrat tätig ist, hob hervor, dass die Bewegung trotz widriger Umstände auf kommunalpolitischer Ebene weiter wachse.