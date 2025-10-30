Neuer Vorstand für Kiwanis Club Lienz: Peter Kontschieder übernimmt Präsidentschaft

Der Kiwanis Club Lienz/Osttirol hat im Oktober die Führungsspitze gewechselt. Bei der feierlichen Amtsübergabe übernahm Peter Kontschieder das Präsidentenamt für das kommende Clubjahr. Der Verein setzt weiterhin auf regionale Hilfsprojekte und schnelle Unterstützung in Notsituationen.

Lienz – Im Rahmen der Amtsübergabe zog der scheidende Präsident Domenik Ebner Bilanz über die Charityaktionen und Clubaktivitäten des vergangenen Jahres. Nach der Entlastung des bisherigen Vorstandes wurden die neuen Führungskräfte mit den entsprechenden Insignien angelobt.

Neben Präsident Peter Kontschieder komplettieren Michael Krautgasser als Clubsekretär, Domenik Ebner als Past-Präsident und Willi Lackner als designierter Nachfolger den neuen Vorstand. Andreas Thor bleibt weiterhin Schatzmeister des Clubs.