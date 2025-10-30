Ein Dorf im Wandel – Pfaffenhofen präsentiert sein „Jahrhundert-Buch“

Ein neues Geschichtswerk beleuchtet die Entwicklung der Gemeinde Pfaffenhofen im bewegten 20. Jahrhundert – und darüber hinaus. Am 7. November laden die Chronistinnen zur mit Spannung erwarteten Präsentation.

Pfaffenhofen – „Pfaffenhofen im 20. Jahrhundert“: So lautet der Titel eines neuen Buchs, das am Freitag, den 7. November in der Salzstraßen-Gemeinde präsentiert wird – um 19 Uhr im Saal Theresia im neuen Gesundheitszentrum am Klosterweg 1.

Die Spuren menschlicher Besiedlung in Pfaffenhofen reichen Jahrtausende zurück: Am Hügel unter der Burg Hörtenberg wurden Artefakte aus der Bronzezeit entdeckt. Die Burg selbst, erstmals 1239 erwähnt, war später jahrhundertelang Zentrum von Macht und Gerichtsbarkeit.

Die wahre archäologische Sensation tat sich unterhalb der Burg auf – dort wurde die größte eisenzeitliche Siedlung Tirols entdeckt, mit über 20.000 Quadratmetern an bebauter Fläche, reich an Funden der Fritzens-Sanzeno-Kultur. Auch nach dieser Zeit tat sich im heutigen Pfaffenhofen einiges – die Römer hinterließen ebenso ihre Spuren wie frühe christliche Gemeinschaften.

Im 19. Jahrhundert trat das Kloster der „Armen Schulschwestern de Notre Dame“ in den Mittelpunkt des lokalen Bildungslebens – und prägte es über zwei Jahrhunderte hinweg. Heute ist es ein modernes Sozial- und Gesundheitszentrum.

Von der Ur- und Frühgeschichte bis heute

Über all das und mehr – bis hin zur Gegenwart mit dem modernisierten Bahnhofsgelände, dem neuen Gemeindezentrum oder dem Gewerbepark – wird man bei der Buchpräsentation erfahren. Die beiden Chronistinnen Gudrun Gstraunthaler und Brigitte Mair, die das Buch herausbringen, werden den Wandel des Dorfes von der Ur- und Frühgeschichte bis in die heutige Zeit skizzieren.

Zuvor wartet eine Lesung aus den – sicher besonders spannenden – Buchbeiträgen des Historikers Thomas Albrich, der die Umbrüche der Jahrhundertwende, die Kriegsjahre und die Entwicklung bis 1980 beleuchtet.

Moderiert wird die Präsentation (nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Schmid) von Hansjörg Hofer. Für den musikalischen Rahmen sorgt ein Klarinetten-Ensemble der Landesmusikschule Telfs. Nach dem offiziellen Teil sind die Gäste zu einem gemütlichen Ausklang mit Getränken und Jourgebäck eingeladen.