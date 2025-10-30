Nach Gipfeltreffen von Trump mit Xi: Zollstreit der USA mit China vorerst beigelegt

US-Präsident Donald Trump ging beim Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Kuschelkurs. Die USA senken die Zölle auf Importe aus China, Peking hebt Exportbeschränkungen für Seltene Erden auf.

Busan – Nach heftigen Turbulenzen in den Beziehungen zwischen den USA und China kehrt zumindest vorübergehend wieder Ruhe ein: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit China über eine Senkung von Zöllen auf Waren aus der Volksrepublik erzielt. Im Gegenzug werde China die Ausfuhr seltener Erden aufrechterhalten, wieder Sojabohnen aus den USA kaufen und schärfer gegen den illegalen Handel mit dem Schmerzmittel Fentanyl vorgehen, erklärte er. Er äußerte sich nach seinem Gespräch mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in der südkoreanischen Stadt Busan am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Es war das erste Treffen der beiden Staatschefs seit 2019. An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht zunächst für Erleichterung: Chinesische Aktien kletterten auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Die chinesische Regierung bestätigte, dass einige Exportbeschränkungen für seltene Erden für ein Jahr ausgesetzt werden.

„Fantastisches Treffen“

„Ich glaube, das war ein fantastisches Treffen“, sagte Trump nach seiner Abreise aus Busan an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Zölle auf Waren aus China sollten von 57 auf 47 Prozent gesenkt werden, so Trump. Vieles bleibt freilich im Vagen. Etwa beim Thema Chips scheint es kein Ergebnis gegeben zu haben.

Bereits zu Beginn des Treffens hatte Xi erklärt, die Unterhändler Chinas und der USA hätten einen „grundlegenden Konsens“ erzielt. Es sei normal, dass beide Seiten nicht immer einer Meinung seien und es zu Reibungen komme. China und die USA sollten jedoch Partner und Freunde sein, erklärte Xi. Die Entwicklung Chinas stehe nicht im Widerspruch zu Trumps Vision, „Amerika wieder groß zu machenn“.