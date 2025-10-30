Ins Spital gebracht

Fußgängerin in Fritzens von Auto erfasst und verletzt

Fritzens – Eine 38-Jährige ist am Donnerstag in der Früh beim Überqueren der L223 in Fritzens von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Fußgängerin wollte gegen 8 Uhr in einem ampelgeregelten Baustellenbereich über die Straße gehen, als sie vom herannahenden Fahrzeug einer 59-Jährigen erfasst wurde.

Die Rumänin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Die österreichische Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. (TT.com)

