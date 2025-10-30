Suche nach Mörder
Innsbrucker Mordfall aus 2003 bleibt weiter rätselhaft: Neue Spuren führten ins Leere
3. Oktober 2003: Spuren-Spezialistinnen der Innsbrucker Kripo in der Wohnung des Mordopfers bei der Suche nach Fingerabdrücken und DNA-Fragmenten. Der Fall ist bis heute ungeklärt.
© zoom.tirol
Am 2. Oktober 2003 wurde eine pensionierte Lehrerin in ihrer Innsbrucker Wohnung mit einem Kabel stranguliert. Der Name des Mörders ist noch immer unbekannt. Daran konnten auch vier neue Hinweise nichts ändern, die nach einer TV-Sendung im Februar bei der Polizei eingingen.