Fans beunruhigt

Große Sorge um Pietro Lombardi: „Spüre, dass irgendwas nicht stimmt“

Machen sich die vergangenen Wochen jetzt bemerkbar? Pietro Lombardi teilte in seiner Story nun beunruhigende Worte, die darauf schließen lassen, dass es ihm derzeit nicht sonderlich gut geht.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.