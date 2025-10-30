Nicht mehr oben ohne: In Italien kommt die Helmpflicht auf Skipisten und beim Rodeln

In Österreichs Skigebieten fließt der Alkohol, wie eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt. Fast jeder Vierte war vergangene Wintersaison alkoholisiert beim Rodeln oder Skifahren unterwegs. In Italien ist man beim Alkohol streng, dort gibt es ein Limit bis 0,5 Promille. Zudem gilt ab dem 1. November in Südtirol und ganz Italien die Helmpflicht beim Skifahren und Rodeln auch für Erwachsene.