Ermittlungen in Südtirol: Passanten entdeckten Frauenleiche im Kalterer See

Im Kalterer See in Südtirol haben Passanten am Donnerstag eine Frauenleiche entdeckt. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde die Tote am frühen Vormittag neben dem Steg des Segelvereins im Wasser treibend gesehen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Josef und die Wasserrettung Bozen bargen die Leiche. Rettungskräfte gingen davon aus, dass die Tote mehrere Stunden im Wasser trieb, bevor sie gefunden wurde.