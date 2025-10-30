Tote trieb im Wasser
Ermittlungen in Südtirol: Passanten entdeckten Frauenleiche im Kalterer See
Der Kalterer See in Südtirol (Archivfoto).
© IMAGO/Ulrich Wagner
Im Kalterer See in Südtirol haben Passanten am Donnerstag eine Frauenleiche entdeckt. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde die Tote am frühen Vormittag neben dem Steg des Segelvereins im Wasser treibend gesehen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Josef und die Wasserrettung Bozen bargen die Leiche. Rettungskräfte gingen davon aus, dass die Tote mehrere Stunden im Wasser trieb, bevor sie gefunden wurde.
Die Identität der Frau ist derzeit noch unbekannt. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine Südtirolerin mittleren Alters handeln. Wie sie zu Tode kam, ist nicht bekannt. Die Carabinieri ermitteln. (TT.com)