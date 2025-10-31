Leichenfund im Kalterer See: Polizei ermittelt nach Tod von 60-jähriger Frau

Im Kalterer See in Südtirol haben Passanten am Donnerstag eine Frauenleiche entdeckt und schlugen Alarm. Die laut den Dolomiten mit Straßengewand bekleidete Frau wurde von der Wasserrettung geborgen. Die Leiche hatte sich offenbar bereits mehrere Stunden im Wasser befunden.

Die 60-jährige Frau sei ohne Fremdeinwirkung bzw. Fremdverschulden gestorben, hieß es seitens der Carabinieri. Die genauen Umstände des Todesfalls waren noch unklar.