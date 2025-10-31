Tote trieb im Wasser
Leichenfund im Kalterer See: Polizei ermittelt nach Tod von 60-jähriger Frau
Der Kalterer See in Südtirol (Archivfoto).
© IMAGO/Ulrich Wagner
Im Kalterer See in Südtirol haben Passanten am Donnerstag eine Frauenleiche entdeckt und schlugen Alarm. Die laut den Dolomiten mit Straßengewand bekleidete Frau wurde von der Wasserrettung geborgen. Die Leiche hatte sich offenbar bereits mehrere Stunden im Wasser befunden.
Die 60-jährige Frau sei ohne Fremdeinwirkung bzw. Fremdverschulden gestorben, hieß es seitens der Carabinieri. Die genauen Umstände des Todesfalls waren noch unklar.
Den Dolomiten zufolge war die Leiche Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr bei einem Steg unweit des Segelvereins entdeckt worden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See, die Wasserrettung und Taucher eilten zum Fundort und bargen den Leichnam. (TT.com, APA)