König Charles greift durch: Andrew muss ausziehen und ist künftig kein „Prinz“ mehr

Der britische Buckingham-Palast hat am Donnerstagabend verkündet, dass der in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew (65) seine letzten Titel verlieren wird und aus seinem royalen Anwesen ausziehen muss. „Prinz Andrew wird von nun an als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein“, hieß es.

Die offizielle Stellungnahme des Palasts lautet wie folgt: „Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren eingeleitet, um Prinz Andrew die Anrede, die Titel und die Ehrungen zu entziehen. Sein Mietvertrag für die Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz gewährt, um dort wohnen zu bleiben. Ihm wurde nun die formelle Kündigung des Mietvertrags zugestellt, und er wird in eine andere private Unterkunft umziehen.

Diese Maßnahmen werden als notwendig erachtet, ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet. Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch galten und auch weiterhin gelten.“

Laut ersten Meldungen zieht Andrew so bald wie möglich in ein Anwesen auf dem privaten Landsitz Sandringham in Norfolk. Es wird privat vom König finanziert. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zieht wohl aus der Royal Lodge aus und sorgt künftig selbst für ihre Unterkunft. Ferguson und Andrew pflegen eine enge Beziehung und wohnten zusammen, obwohl sie sich 1996 trennten.

Töchter dürfen Titel behalten

Andrews Töchter – Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) – sollen ihre Titel behalten dürfen, da sie die Töchter des Sohnes eines Staatsoberhauptes sind. Dies steht im Einklang mit dem Letters Patent von König Georg V. aus dem Jahr 1917.(TT.com)