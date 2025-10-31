Haubner sieht Chance für Liveübertragung von U-Ausschuss

Auch der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) hält es für gut möglich, dass der kommende Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek live übertragen werden könnte. "Es gibt ein klares Commitment von allen Fraktionen, dass man das machen will", sagte er im Gespräch mit der APA. Zuvor hatte sich bereits Nationalratspräsident Walter Rosenkranz optimistisch gezeigt, eine dahingehende Änderung der Geschäftsordnung zu beschließen.

Auch laut Haubner geht es derzeit nur mehr darum zu klären, wie die Liveübertragungen stattfinden sollen und vor allem, wie die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen gewahrt bleiben können. Besprochen wird das in einem eigens dafür einberufenen Geschäftsordnungskomitee, dem Vertreter und Vertreterinnen aller Klubs angehören. Auch Experten werden dazu eingeladen. Die nächste Sitzung findet am kommenden Mittwoch statt, ein erster Bericht ist für Jänner geplant.

"Wenn die Beibehaltung der Persönlichkeitsrechte gewahrt ist und wenn wir hier eine Lösung finden, dann denke ich, dass das über die Bühne gehen wird", meint Haubner zu den Liveübertragungen, für die die Infrastruktur im Parlament bereits vorhanden ist. Es sei sogar möglich, eine Änderung der Geschäftsordnung noch vor Beginn der ersten Befragungen im kommenden Untersuchungsausschuss herbeizuführen.