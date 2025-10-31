Kommentar

Von Muskelspielen und Abhängigkeiten

Christian Jentsch

US-Präsident Donald Trump und Chinas starker Mann, Staats- und Parteichef Xi Jinping, strahlten in Südkorea um die Wette. Doch im Kampf um die weltweite Führungsrolle von morgen gehen beide auf Kollisionskurs.