Verfolgungsjagd von Rosenheim bis Söll: Deutscher Autofahrer floh vor der Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit der deutschen sowie der Tiroler Polizei lieferte sich am Donnerstagnachmittag ein deutscher Autofahrer. Gegen 16 Uhr meldete die deutsche Polizei, dass ein Wagen mit gestohlenem Kennzeichen auf der Autobahn in Rosenheim Anhalteversuche ignoriere und in Richtung Innsbruck unterwegs sei.

Bei Kufstein Süd fuhr der 48-Jährige von der Autobahn ab und auf die Eibergstraße (B173) auf. „Der Lenker setzte sein aggressives Fahrverhalten fort und missachtete weitere Anhalteversuche der österreichischen Polizei“, heißt es im Bericht der Polizei. In Söll fuhr der Mann vor einer mobilen Straßensperre von der Straße ab und flüchtete querfeldein auf eine Gemeindestraße.