Schmuck gestohlen
Schock für Hausbewohner in Angerberg: Räume von Einbrechern durchwühlt
Einbrecher waren am Donnerstag in Angerberg am Werk. Wie die Polizei berichtet, hebelten Unbekannte zwischen 14 und 22 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf, durchwühlten die Zimmer im Obergeschoss des Hauses und ließen diverse Schmuckstücke mitgehen.
Als die Bewohner nach Hause kamen, bemerkten sie die durchwühlten Zimmer und alarmierten die Polizei. Ihnen entstand ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Betrags. (TT.com)