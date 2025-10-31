Entscheidung wider Willen
Keine Alternative: Hall stellt Antrag auf Landes-Musikschule – aber hörbar verstimmt
Aus der traditionsreichen städtischen Musikschule Hall dürfte ab kommendem Schuljahr eine Landesmusikschule werden.
© Rita Falk
Um eine Verkleinerung oder ein Auseinanderbrechen der traditionsreichen städtischen Musikschule zu verhindern, hat der Haller Gemeinderat zähneknirschend der Überführung in eine Landesmusikschule zugestimmt. Die Umlandgemeinden konnten sich durchsetzen – ob es für sie wirklich billiger wird, steht freilich auf einem anderen Notenblatt.