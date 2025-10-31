Entscheidung wider Willen

Keine Alternative: Hall stellt Antrag auf Landes-Musikschule – aber hörbar verstimmt

Aus der traditionsreichen städtischen Musikschule Hall dürfte ab kommendem Schuljahr eine Landesmusikschule werden.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Um eine Verkleinerung oder ein Auseinanderbrechen der traditionsreichen städtischen Musikschule zu verhindern, hat der Haller Gemeinderat zähneknirschend der Überführung in eine Landesmusikschule zugestimmt. Die Umlandgemeinden konnten sich durchsetzen – ob es für sie wirklich billiger wird, steht freilich auf einem anderen Notenblatt.

