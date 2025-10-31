Olympia-Held gab Trennung bekannt: „Nicht als romantisches Paar überlebt“

In einem kurzen Video gaben Jan und Sasha Scherrer vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Fünf Jahre lang waren sie ein Paar, nun wollen sie als Team für ihre Tochter Sienna zusammenarbeiten.

„Wir wollten teilen, dass wir uns letzten Frühling getrennt haben. Der Grund, warum wir das jetzt öffentlich machen, ist, um Gerüchten vorzubeugen und uns als Familie zu schützen. Wir waren als Paar recht aktiv auf Social Media, das erklärt, warum es in letzter Zeit etwas still um uns geworden ist“, sagte der Schweizer Snowboard-Star, der 2022 in Peking Olympia-Bronze in der Halfpipe eroberte.