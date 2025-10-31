Halbfinale! Siegeszug von Tiroler Tennis-Hoffnung Tagger geht weiter

Jiujiang – Der Siegeszug von Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger in China geht weiter. Die 17-Jährige gewann bei ihrem ersten 250er-Turnier in Jiujiang (China) im Viertelfinale gegen die Deutsche Tamara Korpatsch 6:3,6:4, steht im Halbfinale und zieht per nächstem Montag in die Top 170 der Welt ein.