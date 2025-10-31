Tiroler Boxer Avdic steigt wieder in den Ring: „Einen Titel zu verteidigen ist härter“

Der Innsbrucker Boxer Edin Avdic möchte sich am Freitagabend in Sarajevo seinen WBA-Gürtel nicht abluchsen lassen. Der emotionale Schauplatz, das Heimatland seiner Eltern, soll den 29-Jährigen auf seiner Mission beflügeln. Und bald lässt Avdic als Vollprofi die Fäuste fliegen.