„Nein“ macht Kinder stark – Volksschule Rum für Einsatz im Bereich Gewaltprävention geehrt

Bereits zum zehnten Mal nimmt die Volksschule Rum heuer am interaktiven theaterpädagogischen Programm „Mein Körper gehört mir“ teil. Ziel ist es, Kinder in ihrer Selbstbestimmung zu stärken und so zum Schutz vor sexuellen Übergriffen beizutragen.

Rum – Das Thema sexueller Übergriffe gegen Kinder ist dieser Tage von trauriger Aktualität – und brisanter denn je. Ein wichtiger Aspekt beim Kampf gegen sexuelle Gewalt ist es, da sind sich ExpertInnen einig, Kinder in ihrer Selbstbestimmung zu stärken. Genau dafür setzt sich das „Zentrum für Gewaltprävention“ mit dem präventiven Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“ seit über 20 Jahren ein.

Die Volksschule Rum nimmt heuer bereits zum zehnten Mal am Projekt teil. Vor Kurzem fand genau dazu an der Schule ein Elterninformationsabend statt. In diesem Rahmen wurde die Schule auch für ihr Engagement in Sachen Kinderschutz und gegen sexuelle Gewalt geehrt: Florian Burr, Vizepräsident des Zentrums für Gewaltprävention, überreichte einen Gutschein und eine Urkunde an Direktor Johannes Klomberg.

Mit dabei war neben den Vizebürgermeisterinnen Sabine Hölbling und Ulrike Resch-Pokorny auch Irene Singewald, ehemalige Direktorin der VS Rum, die das Projekt dort seinerzeit gestartet hat.

Besitzanspruch auf den eigenen Körper

Im Programm „Mein Körper gehört mir“ zeigen TheaterpädagogInnen den SchülerInnen, dass sie einen Besitzanspruch auf ihren eigenen Körper haben und selbst bestimmen dürfen, was sie mögen und was nicht. „Damit vermitteln wir Kindern, dass sie ein Recht darauf haben, Nein zu sagen“, erklärt Burr. Gelingen soll dies eben mittels interaktiver Theaterszenen. „Ziel ist es, die Kinder, die Eltern und PädagogInnen in ihrem Wissen über das Thema zu informieren, aufzuklären und zu stärken.“