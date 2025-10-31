Kollision mit Snowboarder
15-Jähriger bei Skiunfall am Pitztaler Gletscher schwer verletzt
St. Leonhard im Pitztal – Am Pitztaler Gletscher ist es Donnerstagmittag zu einem Skiunfall gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Pole schwer verletzt.
Ein 27-jähriger Japaner fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Snowboard auf der blau markierten Piste Nr. 22. Hinter ihm war der 15-jährige Skifahrer unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve stießen die beiden Wintersportler laut Polizei aus unbekannter Ursache zusammen und kamen dabei zu Sturz.
Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der 27-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)