15-Jähriger bei Skiunfall am Pitztaler Gletscher schwer verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Am Pitztaler Gletscher ist es Donnerstagmittag zu einem Skiunfall gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Pole schwer verletzt.

Ein 27-jähriger Japaner fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Snowboard auf der blau markierten Piste Nr. 22. Hinter ihm war der 15-jährige Skifahrer unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve stießen die beiden Wintersportler laut Polizei aus unbekannter Ursache zusammen und kamen dabei zu Sturz.