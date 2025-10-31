Nach einmonatiger Sperre: Arlbergzugstrecke ab Montag wieder offen

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wurde die Arlbergbahnstrecke von 6. Oktober bis 2. November gesperrt. Ab kommenden Montag ist die Strecke wieder offen.

Innsbruck – Nach einer Bauzeit von 29 Tagen wird am Beginn der kommenden Woche die Sperre der Arlbergbahnstrecke zwischen Ötztal und Bludenz wieder aufgehoben.

Entlang der 90 Kilometer langen Strecke seien 150 Einzelmaßnahmen umgesetzt worden, informierten die ÖBB am Freitag in einer Aussendung. Ein zentrales Vorhaben sei etwa die Errichtung einer neuen Lawinenschutzgalerie auf Vorarlberger Seite zwischen Wald und Dalaas gewesen.

Die Bauarbeiten auf der Arlbergbahnstrecke

Im Zuge des Neubaus der 90 Meter langen Lawinenschutzgalerie am Löcherwald seien bis zu 35 Tonnen schwere Träger- und Deckenelemente mit zwei Telekränen eingehoben worden. Auch wurden der Unterbau saniert und ein digitales Überwachungssystem eingebaut. Dieses könne nun geotechnische Veränderungen in Echtzeit erfassen, hieß es.

Leistungsfähigkeit der Strecke wurde erhöht

Während der Sperre war ein – gut angenommener – Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Ziel der Baumaßnahmen sei gewesen, die infrastrukturelle Leistungsfähigkeit der Strecke zu erhöhen. In Tirol und Vorarlberg erneuerten die ÖBB demnach auch mehrere Gleisabschnitte.

21,7 Kilometer neue Schiene

Dabei seien mit modernen Gleisbaumaschinen insgesamt 15.700 Tonnen Schotter aufgetragen, 16.500 Schwellen eingebaut und 21,7 Kilometer neue Schienen verlegt worden. Auch fanden 30 Tunnelinspektionen entlang der Strecke statt. 24 Durchlässe wurden erneuert. Auch eine während der Sperre am 25. Oktober im Arlberg-Straßentunnel durchgeführte Notfallübung mit 400 Beteiligten sei erfolgreich durchgeführt worden.