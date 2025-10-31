Bedarf immer größer
Obdachlosigkeit am Vormarsch: Innsbrucker Notschlafstelle sperrt erstmals ganzjährig auf
Bisher hat die vom Roten Kreuz betriebene Notschlafstelle in der Richard-Berger-Straße mit 1. April geschlossen – nun bleibt sie ganzjährig zugänglich.
Ab 1. November ist die Notschlafstelle in der Innsbrucker Richard-Berger-Straße wieder geöffnet – und zum ersten Mal wird sie 365 Tage im Jahr offen bleiben. Der Bedarf an warmen und sicheren Schlafplätzen steigt immer weiter.