Bedarf immer größer

Obdachlosigkeit am Vormarsch: Innsbrucker Notschlafstelle sperrt erstmals ganzjährig auf

Bisher hat die vom Roten Kreuz betriebene Notschlafstelle in der Richard-Berger-Straße mit 1. April geschlossen – nun bleibt sie ganzjährig zugänglich.
Michael DomanigTheresa Aigner

Von Michael Domanig, Theresa Aigner

Ab 1. November ist die Notschlafstelle in der Innsbrucker Richard-Berger-Straße wieder geöffnet – und zum ersten Mal wird sie 365 Tage im Jahr offen bleiben. Der Bedarf an warmen und sicheren Schlafplätzen steigt immer weiter.

