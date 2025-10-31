Unbekannte Täterschaft

Serie nimmt weiter Fahrt auf: Mehrere Kupferkessel in Schwaz und Kufstein entwendet

Berichte über gestohlene Kupferkessel häufen sich wieder.
Schwaz, Kufstein – Kupferkessel scheinen wieder ins Zentrum krimineller Interessen zu rücken. Nachdem am Dienstag nach mehrmonatiger Pause erstmals wieder gestohlene Kupferbottiche vor einem Gastronomiebetrieb in Buch gemeldet wurden, berichtet die Polizei am Freitagvormittag von mehreren Fällen in den Bezirken Schwaz und Kufstein.

So wurden zwischen vergangenem Sonntag, 26. Oktober und Donnerstag, 30. Oktober, aus einem unversperrtem Privatgarten und vor einem Wohnhaus in Schwaz jeweils ein Kupferkessel gestohlen. Auch in den Gemeinden Reith im Alpbachtal und Kramsach wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag insgesamt fünf Kupferkessel entwendet. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, auch zu möglichen Tätern ist nichts bekannt.

Ob die jüngsten Vorfälle tatsächlich mit der Kupferkessel-Diebstahlserie zusammenhängen, die sich im Frühjahr im Tiroler Unterland zugetragen hatten, geht aus dem Bericht nicht hervor. Damals wurden im April in mehreren Gemeinden Kupfer-Bottiche aus Gärten von Einfamilienhäusern entwendet. (TT.com)

