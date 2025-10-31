NBA-Star an Hodenkrebs erkrankt: „Niemand so hart im Nehmen wie er“

Oklahoma City – Der serbische NBA-Profi Nikola Topic ist an Hodenkrebs erkrankt. Wie Manager Sam Presti vom Meister Oklahoma City Thunder bekanntgab, hat der 20-Jährige bereits eine Chemotherapie begonnen. Topic hatte sich Anfang Oktober einer Biopsie unterzogen, bei der die Erkrankung festgestellt wurde. Presti sagte, die Ärzte seien „äußerst optimistisch“, dass Topic die Krankheit langfristig besiegen kann.

Niemand im Alter von 20 Jahren ist so reif, diszipliniert und hart im Nehmen wie er, um mit einer solchen Situation umzugehen. Mark Daigneault, OKC-Trainer

Thunder-Trainer Mark Daigneault betonte derweil, Topic sei guter Dinge. Der Youngster habe trotz der Behandlung trainiert und werde weiterhin beim Team sein. „Angesichts der Umstände geht es ihm hervorragend, was nicht überraschend ist“, sagte Daigneault. „Niemand im Alter von 20 Jahren ist so reif, diszipliniert und hart im Nehmen wie er, um mit einer solchen Situation umzugehen.“

Gerade von Kreuzbandriss erholt