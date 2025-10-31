- Überblick
TT-Tourentipp
Für alle Sinne: Wanderung zur Wallfahrtskapelle Sinnesbrunn
Die Wallfahrtskapelle Sinnesbrunn.
© Irene Rapp
Von Irene Rapp
Eine schöne Wanderung ist in Tarrenz im Gurgltal möglich. Es geht zur Wallfahrtskapelle Sinnesbrunn unterhalb des Sinnesjochs (2273 m).
