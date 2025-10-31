Trio komplett: Tirolerin Carolin Porcham wird Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf

Die Tirolerin Carolin Porcham wird die dritte Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf Österreich und übernimmt somit die Agenden vom dienstfrei gestellten, langjährigen Geschäftsführer Christian Moser.

Wein – Wie SOS-Kinderdorf Österreich am Freitag per Aussendung bekannt gegeben hat, wird Carolin Porcham ab 3. November 2025 als dritte Geschäftsführerin neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer das Leitungsteam vervollständigen. Die Tirolerin Porcham übernimmt dabei die Agenden des Anfang Oktober im Zuge der Missbrauchscausa dienstfrei gestellten, langjährigen Geschäftsführers Christian Moser.

Der Bestellung sei ein seit Juni 2025 laufender Ausschreibungsprozess vorausgegangen. Der Antritt erfolge in einer Phase der „unabhängigen Aufarbeitung und der organisatorischen Neuaufstellung.“ „Im Zuge des Reformprozesses der vergangenen Wochen und Monate hat SOS-Kinderdorf viele wichtige Schritte gesetzt. Mein Fokus liegt nun darauf, diese Veränderungen nachhaltig zu verankern, die Organisation stabil zu führen und das Vertrauen weiter zu stärken“, wurde Porcham zitiert.

Agenden der neuen Geschäftsführerin

Laut Aussendung werden die wirtschaftliche und rechtliche Steuerung, wie etwa Budget- und Liquiditätsplanung, interne Kontroll- und Compliance-Strukturen, Vertrags- und Vergabemanagement sowie die Umsetzung von Reformbeschlüssen, zu ihren Aufgaben gehören.

Laut Irene Szimak, Vorsitzende des Aufsichtrats von SOS-Kinderdorf Österreich, hätten Kinderschutz, Transparenz und Aufarbeitung Priorität: „Mit Carolin Porcham stärken wir Führung und Umsetzungskraft, damit die begonnenen Reformen konsequent weitergeführt werden.“

Ehemalige Geschäftsführerin der Tiroler Soziale Dienste

Porcham war knapp zwei Jahrzehnte in nationalen und internationalen Organisationen mit Führungs- und Linienverantwortung tätig. Sie studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Revision, Treuhand und Rechnungswesen. Zuletzt war sie Geschäftsführerin der Tiroler Soziale Dienste. (TT.com, APA)