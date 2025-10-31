- Überblick
Prominente Gräber in Mühlau
Von Trakl bis Weinberger: Wer am Friedhof der Künstler in Innsbruck begraben ist
Georg Trakl starb 1914 im heutigen Polen. Auf Initiative seines Förderers Ludwig von Ficker wurde der Lyriker 1925 auf den Friedhof in Innsbruck-Mühlau überstellt.
© Böhm Thomas
Von Markus Schramek
