FÜR DIENSTAG: Im Kampf gegen Kriminelle: Erster Datenspürhund in Tirol im Einsatz
Hundeführer Michael Schwarz und seine holländische Schäferhündin Kali beim Suchtraining nach Datenträgern an der Ziegelwand der Dienststelle.
© Rita Falk
Kali erschnüffelt digitale Beweismittel wie Laptops oder Handys. Die Datenträgerspürhündin orientiert sich dabei am Geruch der Platine. 30 dieser speziell ausgebildeten Hunde der Polizei sollen künftig österreichweit im Einsatz sein.