40 Menschen im Einsatz
Brand auf Kufsteiner Recyclinghof: Metallcontainer stand in Flammen
Kufstein – Ein brennender Container auf einem Recyclinghof in Kufstein löste am Donnerstagabend einen Großeinsatz der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aus. Insgesamt sieben Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte rückten an, um den in Brand geratenen Sperrmüllcontainer zu löschen.
Der Metallcontainer wurde von den Einsatzkräften vollständig geleert, um 21.50 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ vermeldet werden. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand. (TT.com)