40 Menschen im Einsatz

Brand auf Kufsteiner Recyclinghof: Metallcontainer stand in Flammen

Kufstein – Ein brennender Container auf einem Recyclinghof in Kufstein löste am Donnerstagabend einen Großeinsatz der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aus. Insgesamt sieben Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte rückten an, um den in Brand geratenen Sperrmüllcontainer zu löschen.

Der Metallcontainer wurde von den Einsatzkräften vollständig geleert, um 21.50 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ vermeldet werden. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051