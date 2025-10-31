Noch bis 3. November
Finale im Kampf um Tirols schiachste Zimmerpflanze: Jetzt noch Foto hochladen
Die BesitzerInnen dieser halbtoten Gewächse sollten noch an ihrem Grünen Daumen arbeiten.
© Leserfotos: Peter Söllner/Laura Dür/Lukas Maringer
Der Countdown läuft: Bis Montag habt ihr noch die Chance, einen von drei Gutscheinen im Wert von 200 Euro für die Gärtnerei Seidemann zu gewinnen. Teilnehmen ist ganz einfach: Foto eures botanischen Sorgenkinds machen und in unserer Bildergalerie hochladen.
Seit Mitte Oktober sind wir auf der Suche nach der traurigsten, schrägsten und bemitleidenswertesten Pflanze Tirols. Rund 290 Tirolerinnen und Tiroler haben bisher beim Gewinnspiel teilgenommen. Bald ist es soweit und wir küren „die schiachste Zimmerpflanze Tirols“.