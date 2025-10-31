Kommt ihr heil durch? Das Halloween-Quiz mit 15 fürchterlichen Fragen

Die Straßen füllen sich wieder mit Geistern, Skeletten, Hexen und ausgehöhlten Kürbisköpfen: Halloween ist da und damit auch das wohl gruseligste Quiz des Jahres. Wie gut ist euer Wissen über alles rund um Geister und Kürbisse. Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 15 fürchterlichen Fragen zum Opfer?