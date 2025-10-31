❓Gruseliges Wissensquiz

Kommt ihr heil durch? Das Halloween-Quiz mit 15 fürchterlichen Fragen

Die Straßen füllen sich wieder mit Geistern, Skeletten, Hexen und ausgehöhlten Kürbisköpfen: Halloween ist da und damit auch das wohl gruseligste Quiz des Jahres. Wie gut ist euer Wissen über alles rund um Geister und Kürbisse. Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 15 fürchterlichen Fragen zum Opfer?

Ein Quiz zum Fürchten

Wo kommt der ganze Spuk rund um Halloween eigentlich her? Und seid ihr Experten, wenn es um Gruselfilme geht? Das und mehr würden wir unheimlich gerne wissen.

Frage 1 von 15:
Es gibt Menschen, die sich nicht nur gruseln, sondern tatsächliche Angst vor Halloween haben. Sie leiden unter..?
unsplash unsplash

❓ Noch mehr Quiz-Spaß gefällig?

undefined

❓ Wissenstest

Hardigatti, kennsch du di do aus? Das große Tiroler Dialekt-Quiz auf TT.com

undefined

15 Fragen zur Landeshauptstadt

Waschechter Innschbrugger oder zuagroaster Dörfler? Das große Innsbruck-Bilderquiz

undefined

❓ Test euer Tirol-Wissen

Mit unserem Quiz zum Gipfelsieg: Wie gut kennt ihr die Berge Tirols?

undefined

❓ Testet euer Wissen

Der Tiroler Test für die Staats-Bürgerschaft: Würdet ihr bestehen?

undefined

❓ Tutto bene?

Pizza, Pasta und Dolce Vita: Das große „Bella Italia”-Quiz