❓Gruseliges Wissensquiz
Kommt ihr heil durch? Das Halloween-Quiz mit 15 fürchterlichen Fragen
Die Straßen füllen sich wieder mit Geistern, Skeletten, Hexen und ausgehöhlten Kürbisköpfen: Halloween ist da und damit auch das wohl gruseligste Quiz des Jahres. Wie gut ist euer Wissen über alles rund um Geister und Kürbisse. Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 15 fürchterlichen Fragen zum Opfer?
Ein Quiz zum Fürchten
Wo kommt der ganze Spuk rund um Halloween eigentlich her? Und seid ihr Experten, wenn es um Gruselfilme geht? Das und mehr würden wir unheimlich gerne wissen.
Frage 1 von 15:
Es gibt Menschen, die sich nicht nur gruseln, sondern tatsächliche Angst vor Halloween haben. Sie leiden unter..?
