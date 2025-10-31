Beim Abbiegen übersehen: Deutscher bei Zusammenstoß auf Tiroler Straße verletzt

Zams – Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Zams zu einem Verkehrsunfall auf der Tiroler Straße (B171). Ein 64-jähriger Österreicher war mit seinem Wagen in Richtung Osten unterwegs und wollte auf Höhe des dortigen Hagebau Marktes nach links abbiegen, um auf die Autobahn Richtung Innsbruck zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen, der von einem 68-jährigen Deutschen gelenkt wurde.