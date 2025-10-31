Bei Feldarbeiten eingeklemmt: 27-Jähriger nach Unfall in Stummerberg verletzt

Stummerberg – Freitagnachmittag war ein 27-jähriger Österreicher mit einem Schlepper auf einem Steilhang eines Feldes in Stummerberg mit Feldarbeiten beschäftigt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, war der Schlepper mittels Stahlseil gesichert. Während der Arbeiten geriet der Schlepper unerwartet in eine Grube, was dazu führte, dass das Fahrzeug zur Seite kippte.

Der Fahrer wurde dabei mit seinem rechten Bein unter der Fahrerkabine eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Einsatzkräfte und der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Glücklicherweise konnte er nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Schlepper wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Stumm geborgen. (TT.com)