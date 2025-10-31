Endlich ist der freche Kobold wieder im Kino zu sehen. Diesmal erwartet Pumuckl und Meister Eder ein turbulenter Sommer. „Pumuckl und das große Missverständnis“ lässt Pumuckl und Meister Eder aufs Land fahren und später die Welt der klassischen Musik kennenlernen. Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen.

Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen. Sie müssen sich die Frage stellen, wie viel eine große Freundschaft wert ist. Kennst du Pumuckl noch nicht? Du wirst staunen, welche Streiche er spielt und welches Chaos er anrichtet. Und das Tolle ist, dass er unsichtbar, aber auch sichtbar werden kann, wenn er an etwas klebt, das einem Menschen gehört. (wa)