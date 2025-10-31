Tiroler Billard-Asse holten sechs Medaillen, Duo debütierte bei Taekwondo-WM

Billard: „Die zwei Goldmedaillen sind ganz besonders, bei den Frauen bissen wir uns an der vierfachen Staatsmeisterin Sandra Baumgartner die Zähne aus“, meldete sich Lucas Huter, Präsident des Tiroler Billardverbands, von den Staatsmeisterschaften in Mödling. Clemens Schober (Gold im 14/1 Endlos, Silber 10-Ball) und René Sommeregger (10-Ball) holten die Titel. Sarah Kapeller Silber (8-Ball), Bronze (10-Ball) und Marion Winkler (Bronze 8-Ball) räumten ebenso Edelmetall ab. Bis Samstag möchte die Jugend nachlegen.