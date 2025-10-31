Lokalsport in Kürze

Tiroler Billard-Asse holten sechs Medaillen, Duo debütierte bei Taekwondo-WM

Tirols Billard-Asse René Sommeregger, Marion Winkler, Sarah Kapeller und Clemens Schober (v. l.) strahlten mit ihren Medaillen um die Wette.
© Huter

Billard: „Die zwei Goldmedaillen sind ganz besonders, bei den Frauen bissen wir uns an der vierfachen Staatsmeisterin Sandra Baumgartner die Zähne aus“, meldete sich Lucas Huter, Präsident des Tiroler Billardverbands, von den Staatsmeisterschaften in Mödling. Clemens Schober (Gold im 14/1 Endlos, Silber 10-Ball) und René Sommeregger (10-Ball) holten die Titel. Sarah Kapeller Silber (8-Ball), Bronze (10-Ball) und Marion Winkler (Bronze 8-Ball) räumten ebenso Edelmetall ab. Bis Samstag möchte die Jugend nachlegen.

Felix Zehetner (l.) und Leonard Daxner sammelten wertvolle Erfahrungen bei der Taekwondo-Weltmeisteschaft in China.
© Österreichischer Taekwondo Verband

Taekwondo: Die Taekwondo-WM der Allgemeinen Klasse mit mehr als 1000 Athleten aus über 60 Nationen war zuletzt in Wuxi (China) auch erstmals die Bühne zweier Tiroler Zukunftshoffnungen: Felix Zehetner (r./68 kg/TWS Innsbruck) schaffte den Sprung in die 2. Runde, Leonard Daxner (l./63 kg/SVG Reichenau) schied wie auch der Oberösterreicher Isa Saidi (Mitte) in der 1. Runde aus.