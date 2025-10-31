Verdacht auf Kopfverletzung: 26-Jähriger verletzt sich bei Motocross-Training in Kundl

Kundl – Ein 26-jähriger Mann stürzte am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seiner Maschine auf der Motocross-Strecke in Kundl zu bei einer Trainingsfahrt, wie die Leitstelle Tirol auf Nachfrage bestätigte. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Der Notarzt vermutete noch vor Ort eine Kopfverletzung und brachte den Mann sofort ins Krankenhaus Kufstein. Weiters gab es Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule durch den Sturz vom Motorrad. (TT)