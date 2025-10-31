Einst für Nobelpreis vorgeschlagen
Gmeiner und Kutin mit päpstlichen Orden geehrt: Kirche leitet Aberkennung ein
SOS-Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner (links) und der langjährige SOS-Kinderdorfpräsident Helmut Kutin wurden zu Lebzeiten für das Engagement für Kirche und Glauben geehrt.
© APA/DPA, Thomas Böhm
SOS-Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner und der langjährige Kinderdorfpräsident Helmut Kutin wurden zu Lebzeiten mit dem Gregoriusorden ausgezeichnet, einem der höchsten päpstlichen Orden. Diese werden nun von der Kirche entzogen.