Rauch drang aus Motorraum: Totalschaden bei Fahrzeugbrand in Panzendorf

Panzendorf – Freitagnachmittag gegen 15 Uhr lenkte eine 62-jährige Österreicherin ihren Wagen auf der Villgratentalstraße (L273) in Richtung Außervillgraten. Nach der Bewältigung einer Anhöhe verlor der Wagen an Leistung, weshalb die Lenkerin das Auto am Straßenrand anhielt.

Nach kurzer Zeit drang Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Panzendorf rückte mit 20 Mann aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am Wagen entstand laut Polizei Totalschaden. Die Ursache ist derzeit unbekannt. (TT.com)