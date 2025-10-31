Autolenker übersah stehende Fahrzeuge: Drei Personen bei Unfall auf der Tiroler Straße verletzt

Strass im Zillertal – Am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal zu einem gröberen Auffahrunfall. Wie die Polizei am Abend berichtet, war ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Firmenfahrzeug in Richtung Westen unterwegs, als er aufgrund der Sperrung des Brettfalltunnels und der Verkehrsbelastung in einen Stau geriet.

Der Fahrer bemerkte aus Unachtsamkeit den Stillstand der Kolonne vor ihm nicht und fuhr ungebremst auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Dies führte zu einem Auffahrunfall, der daraufhin drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft zog. Insgesamt waren acht Personen, darunter sechs Erwachsene und zwei Kinder, am Unfall beteiligt. Drei Erwachsene erlitten dabei laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B171 war im Bereich des Unfalls für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. (TT.com)