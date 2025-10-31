Autolenker übersah stehende Fahrzeuge: Drei Verletzte bei Unfall auf Tiroler Straße

Beim Unfall am Freitagabend wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Die Tiroler Straße war im Bereich des Unfalles für gut eineinhalb Stunden gesperrt.

Strass im Zillertal – Am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal zu einem gröberen Auffahrunfall. Wie die Polizei am Abend berichtet, war ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Firmenfahrzeug in Richtung Westen unterwegs, als er aufgrund der Sperrung des Brettfalltunnels und der Verkehrsbelastung in einen Stau geriet.

Der Fahrer bemerkte aus Unachtsamkeit den Stillstand der Kolonne vor ihm nicht und fuhr ungebremst auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Dies führte zu einem Auffahrunfall, der daraufhin drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft zog.