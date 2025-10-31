Zehntausende Euro Schaden: Tiroler Polizei ermittelt in zwei Fällen von Cybercrime

Innsbruck, Leutasch – Gleich zwei Fälle von Internetbetrug, bei denen zwei Männer teils tausende Euro verloren, beschäftigen derzeit die Polizei in Tirol. So erstattete zum einen ein in Österreich wohnhafter 42-jähriger Deutscher bei der Polizeiinspektion Seefeld Anzeige wegen eines schweren Betrugs durch „Cyber Trading“. Der Mann war im Juni auf eine in einem sozialen Medium geschaltete Werbeanzeige gestoßen und nahm daraufhin Kontakt mit den vermeintlichen Anbietern auf.

Unter deren Anleitung erstellte er einen Account sowie mehrere Konten, auf die er Einzahlungen tätigte, in der Hoffnung auf hohe Renditen. Als er schließlich aufgefordert wurde, einen fünfstelligen Eurobetrag für angebliche Kontogebühren zu zahlen, um eine Auszahlung zu erhalten, stoppte er die Zahlungen und erstattete Anzeige. Der Mann wurde laut Polizei um mehrere zehntausend Euro betrogen.

Auf Tochter-Trick reingefallen