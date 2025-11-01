Löffel & Glas: StarköchInnen laden beim Stanglwirt zur „Kitchenparty“

Tim Mälzer, die Healthy Boyband oder Sophia Stolz: Wer schon immer mit diesen Starköchen den Kochlöffel schwingen wollte, hat am 13. November in Going die Gelegenheit dazu.

Going a.W.K. – Jede gute Party endet in der Küche, das ist allseits bekannt. Deshalb findet die nächste Party beim Stanglwirt gleich von vornherein dort statt. Jedenfalls bildlich gesprochen: An verschiedenen Live-Kochstationen kann man am 13. November zahlreichen, renommierten KöchInnen über die Schulter schauen. Bereits zum zweiten Mal, nachdem die Veranstaltung „Löffel & Glas“ im Vorjahr ein Erfolg war.

Für die heurige Ausgabe konnten wieder zahlreiche große Namen gewonnen werden. Vom deutschen Starkoch Tim Mälzer oder Elmar Simon und Jürgen Wolfsgruber, deren Lokale beide über einen Michelin Stern verfügen, über den Salzburger Haubenkoch Andreas Döllerer bis hin zu Max Stiegel, den man von Nose-To-Tail-Aktionen, wie etwa seinem Sautanz kennt.

Junge Stars aus Österreich

Ein Highlight ist definitiv auch die international bekannte „Healthy Boy Band“, in der die drei jungen österreichischen Spitzenköche Thomas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn ihre unkonventionellen, kreativen Ideen umsetzen. Ebenfalls zum „österreichischen Nachwuchs“ zählt Sophia Stolz, der vor allem ein Gespür für Ästhetik, Geschmack und nachhaltige Zutaten attestiert wird.

„Eine junge Stimme, die die Zukunft der Gastronomie mitgestaltet“ – das wird Sophia Stolz nachgesagt. © Sophia Stolz