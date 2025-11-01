Wagen beschlagnahmt
Viel zu schnell unterwegs: Raser musste im Tiroler Unterland Führerschein abgeben
Ein Raser auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz fiel am Freitagabend gegen 21 Uhr der Autobahnpolizei Wiesing auf. Die BeamtInnen nahmen die Verfolgung auf. Auch in Weer und Pill wurde bei dem Wagen eine „weit überhöhte Geschwindigkeit“ gemessen, heißt es im Bericht der Polizei.
In Weer konnte der Lenker, ein 21-jähriger Kroate, schließlich angehalten werden. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben, auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. (TT.com)