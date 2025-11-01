Viel zu schnell unterwegs: Raser musste im Tiroler Unterland Führerschein abgeben

Ein Raser auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz fiel am Freitagabend gegen 21 Uhr der Autobahnpolizei Wiesing auf. Die BeamtInnen nahmen die Verfolgung auf. Auch in Weer und Pill wurde bei dem Wagen eine „weit überhöhte Geschwindigkeit“ gemessen, heißt es im Bericht der Polizei.