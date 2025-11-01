Darum sollte man in Tirol jetzt im Herbst am Vormittag eine halbe Stunde draußen sein

Jedes Lebewesen interagiert mit Licht. Wie der menschliche Körper darauf programmiert ist, erklärt ein Mediziner.

An einem klaren Vormittag gleiten Sonnenstrahlen über die Nordkette, das Inntal erstrahlt in hellem Licht. Und doch sitzt ein Großteil von uns drinnen – unter Leuchten, die zwar Helligkeit liefern, aber wenig von dem, was unser Körper wirklich braucht. Der Mediziner und Lichtbiologe Alexander Wunsch plädiert für eine neue Schlichtheit: Rausgehen. „Für die meisten Menschen sind 30 bis 60 Minuten täglich im Freien empfehlenswert – möglichst am Vormittag oder in der Mittagspause“, rät er. Entscheidend sei nicht nur die Dauer, sondern die Intensität: „Schon 20 Minuten bei hellem Tageslicht im Freien können mehr bewirken als viele Stunden in Innenräumen bei Kunstlicht.“

Das richtige Licht zur richtigen Zeit

Tageslicht ist nicht immer dasselbe, sondern folgt einer intelligenten Programmierung, auf die der Mensch abgestimmt ist. Morgens signalisiert es dem Körper: Hallo, bitte wach werden, Hormone justieren, innere Uhr einstellen. „Auch bei bewölktem Himmel ist das Licht draußen deutlich wirksamer als jedes Kunstlicht“, so Wunsch. Jede Minute zählt – besonders in der Winterzeit, wenn sich der Körper nach Helligkeit sehnt.

Besser als hinter dem Fenster: Licht wird in frischer Luft am besten aufgenommen. © iStock

Hinter Glas aber wird das Licht-Spektrum zurechtgestutzt. „Tageslicht am Fenster zählt nur eingeschränkt“, sagt Wunsch. Die aktivierenden Blauanteile kommen zwar durch – aber zellenschützendes Nah-Infrarot fehlt weitgehend. Und das langwellige UVA kann auf Dauer unerwünschte Effekte fördern, von vorzeitiger Hautalterung bis zu oxidativem Stress für die Augen. Das bedeutet: besser kurz rausgehen als lange durchs Fenster schauen.

Wer besonders vom Licht profitiert

Konkret Menschen mit Schlafstörungen, verschobenem Tag-Nacht-Rhythmus, Winterdepressionen, Konzentrationsproblemen oder chronischer Müdigkeit haben einen besonders hohen Benefit durch die einfache Rausgeh-Regel. „Und Kinder und Jugendliche“, so Wunsch, „deren innere Uhr noch empfindlicher reagiert – zumal sie viel Zeit vor Bildschirmen verbringen.“

Für Menschen mit Migräne, Hormonstörungen oder Augenerkrankungen gilt: Vorsicht mit der Lichthygiene, sie ist Chance und Herausforderung zugleich. „Licht kann therapeutisch helfen oder stören – je nach Qualität, Intensität und Tageszeit.“

Tirols Licht: Geschenk mit Tücken

In Sachen Lichtbestrahlung ist Tirol ein Glücksfall – und manchmal sogar zu viel des Guten. Viele Sonnenstunden, klare Luft, alpine Weite: Das sind ideale Bedingungen für eine gesunde Lichtversorgung für den Menschen.

Gleichzeitig verfügt das Land über enge Täler mit langen Schattenzeiten und eine Schneereflexion, die das Licht im Hochgebirge in ein gleißendes Strahlen verwandelt. „Entscheidend ist der bewusste Umgang mit dem Angebot“, rät der Mediziner.

Vor allem die Mittagspause sollte in Tirol im Freien verbracht werden. © iStock

Das heißt: Sonnenzeiten aktiv nutzen, im Winter jeden hellen „Slot“ mitnehmen – und bei Bedarf mit geeigneten Sonnenbrillen oder einer harmonisch gestalteten Innenraum-Beleuchtung ausgleichen.

Was bringen Vitamin-D-Apps?

Licht ist niederschwellig zu erreichen. Es benötigt keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft und keine App. Ein Spaziergang zum Bäcker, ein Kaffee am Balkon, eine Mittagspause auf der Parkbank – die kleinen Routinen zählen. Wer es schafft, das Morgenlicht zur Gewohnheit zu machen, merkt oft schnell den Effekt, den dieses auf Schlaf und Stimmung hat.

Vitamin-D-Apps am Handy, die je nach Postleitzahl die besten Sonnenstunden anzeigen, um Vitamin D zu produzieren, sieht Wunsch auch positiv: „Diese Apps sind bestimmt sinnvoll, wenn man im Vorfeld seinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen hat lassen.“ Aber auch ohne Labordiagnostik empfiehlt sich die simple Rausgeh-Regel für alle Menschen.