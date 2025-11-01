Bierflasche über den Kopf gezogen: 22-Jähriger bei Party in Reutte verletzt

Bei einer Halloween-Party in Reutte gerieten am Freitagabend gegen 23 Uhr drei Personen in einen Streit. Ein 38-Jähriger schlug daraufhin einem 22-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Die Rettung brachte den Deutschen ins Krankenhaus Reutte.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurden einige weitere Einsätze in der Halloween-Nacht verzeichnet. Darunter waren Schlägereien auf Festen, Vorfälle mit Pyrotechnik und vereinzelt auch Sachbeschädigung. Größere Einsätze blieben aber aus. Die Tiroler Polizei hatte im Vorfeld verstärkte Kontrollen und Präsenz angekündigt. (TT.com)