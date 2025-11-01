Halloween-Party in Inneralpbach lief aus dem Ruder, Schlägerei auch in Reutte

Gleich mehrmals wurde die Polizei in der Nacht auf Samstag zu einer Halloween-Party in Inneralpbach gerufen. Um 22 Uhr, um 23 Uhr und um 1 Uhr kam es dort zu Körperverletzungen. Fünf Personen wurden verletzt. Schließlich wurde die Veranstaltung frühzeitig abgebrochen. Weitere Infos dazu folgen.

Auch bei einer Halloween-Party in Reutte gerieten am Freitagabend gegen 23 Uhr drei Personen in einen Streit. Ein 38-Jähriger schlug daraufhin einem 22-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Die Rettung brachte den Deutschen ins Krankenhaus Reutte.

Weitere Einsätze

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurden einige weitere Einsätze in der Halloween-Nacht verzeichnet. Darunter waren Schlägereien auf Festen, Vorfälle mit Pyrotechnik und vereinzelt auch Sachbeschädigung. Die Tiroler Polizei hatte im Vorfeld verstärkte Kontrollen und Präsenz angekündigt. (TT.com)