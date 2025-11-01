Paukenschlag und Derbysieg

Tiroler Eishockey-Präsident Partl trat zurück, Kundl schlug Wattens fast zweistellig

Rainer Partl ist nicht mehr Präsident des Tiroler Eishockeyverbandes. Kundl (schwarz) feierte einen klaren Derbysieg über die Wattener Pinguine.
© TEHV, EHC Kundl
Daniel Lenninger

