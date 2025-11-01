Typisierungsaktion in Lienz: Mit einem Wangenabstrich Leben retten

Am 10. November startet am Campusgelände in Lienz eine Stammzellentypisierung. Die Projektgruppe "Zukunftszellen" der Tiroler Fachberufsschule Lienz organisiert diese Initiative, bei der sich Interessierte als potenzielle Stammzellenspender*innen registrieren lassen können.

Lienz – Was als Schulprojekt begann, hat sich zu einer bedeutenden Initiative entwickelt. Die Projektgruppe „Zukunftszellen“, bestehend aus fünf Bürolehrlingen der 3. Klasse der Tiroler Fachberufsschule Lienz, konnte bereits im Jänner 2025 knapp 250 Typisierungen durchführen. Jede einzelne davon könnte für einen an Leukämie erkrankten Menschen lebensrettend sein.

Täglich erkranken durchschnittlich drei Personen an Leukämie, darunter viele Kinder. Die Heilungschancen steigen erheblich mit einem passenden Spender. Durch den Wangenabstrich werden die notwendigen Merkmale bestimmt – Abschnitte der menschlichen DNA, die darüber entscheiden, ob Menschen als Spender und Empfänger zueinander passen.

Nachdem das Typisierungsalter auf 16 Jahre gesenkt wurde, können sich nun auch jüngere Menschen an der Aktion beteiligen. Das Höchstalter liegt bei 45 Jahren. Die Typisierung am Campusgelände in Lienz findet am 10. November von 9 bis 11 Uhr statt. Zusätzlich werden das ganze Schuljahr über weitere Aktionen in den einzelnen Klassen der Tiroler Fachberufsschule Lienz durchgeführt.

Der Verein "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" koordiniert die Aktionen und Stammzellenspenden in Österreich. Die Laborauswertung der durchgeführten Typisierungen übernimmt die Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol unter der Leitung von Obfrau Anni Kratzer.

Eventinfos: